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30.07.2020 09:30
Рубрика: Происшествия

Режим ЧС объявлен в районе Бурятии, где пропал Ан-2

Текст: Артем Красиков

В Тункинском районе Бурятии, где предположительно пропал Ан-2, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу муниципалитета Ивана Альхеева.

"В поисково-спасательных работах участвуют более 50 человек: специалисты МЧС, Байкальского поисково-спасательного отряда, сотрудники авиалесоохраны, а также Национального Тункинского парка и администрации района", - отмечается в сообщении.

Фото: iStock
Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2

Члены оперативного штаба проводят подворовой обход, опрашивают местных жителей.

Напомним, самолет авиакомпании "Феникс" вылетел из села Кырен 19 июля. На борту воздушного судна находились шесть человек: два члена экипажа и четыре летчика, которым предстояло совершать полеты в Окинском и Тункинском районах для обработки леса от шелкопряда.

По данным республиканского ГУ МЧС, заявка на полет не была одобрена. Через несколько часов после взлета Ан-2 исчез с радаров. Радиомаяк на пропавшем борту не сработал, из-за чего поиски были сильно затруднены.

28 июля в Усольском районе Иркутской области нашли обломки аналогичного Ан-2, который совершил жесткую посадку год назад.

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