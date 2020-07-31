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31.07.2020 21:08
Рубрика: Коммерческий транспорт

Новый "Валдай NEXT" с бескапотной кабиной запустят на конвейер осенью

Текст: Светлана Ментюкова
Горьковский автозавод (ГАЗ) объявил о сходе с конвейера первых предсерийных образцов среднетоннажного грузовика "Валдай NEXT". Как рассчитывают производители, он должен занять нишу между "тяжелыми" модификациями "ГАЗель NEXT" массой 4,6 тонны и среднетоннажным грузовиком "ГАЗон NEXT" массой от 8,7 тонны. Весовая категория нового "Валдая" - 6,7 тонны.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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В пресс-службе "Группы ГАЗ" сообщили, что начало серийного производства нового городского грузовика запланировано на осень 2020 года. "До этого времени, выпущенные пилотные образцы будут проходить опытную эксплуатацию в реальных условиях", - уточнили в Группе.

Разработчики новой модели рассчитывают, что уменьшенные габариты автомобиля позволят обеспечить минимальный радиус поворота, городскую маневренность.

Автомобиль укомплектован новой шестиступенчатой коробкой передач собственной разработки ГАЗа. На предприятии также сообщили, что на автомобиль будет устанавливаться бескапотная кабина производства компании Foton. "Бескапотная компоновка позволила увеличить на 800 мм длину доступного для использования грузового пространства и обеспечить оптимальное для городского коммерческого автомобиля сочетание большого объема кузова и высокой маневренности. Так как основное направление использования "Валдай NEXT" - городской развозной фургон", - пояснили выбор автозавода в пресс-службе "ГАЗа".

Также на базе нового "Валдая" будут выпускаться различные варианты специальной техники для городского хозяйства.

"Бескапотная кабина не применялась на автомобилях ГАЗ с середины 90-х годов - с завершением производства внедорожника ГАЗ-66. В связи с заметным ростом спроса на городской развозной транспорт мы решили на "Валдае NEXT" вернуться к бескапотной компоновке. Адаптация имеющейся на рынке кабины позволила резко сократить сроки подготовки к запуску новой модели и снизить стоимость машины для покупателей", - передает пресс-служба предприятия слова президент "Группы ГАЗ" Вадима Сорокина.

Фото: "Мотор Девелопмент Груп"
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Проект Горьковского автозавода по организации серийного производства "Валдай NEXT" ведется при поддержке Фонда развития промышленности РФ.

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) - крупнейший производитель коммерческого транспорта в России. Выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности. Доля предприятия в сегменте легких коммерческих автомобилей российского авторынка, по собственным оценкам, составляет свыше 50%, в сегменте среднетоннажных грузовиков - около 70%. Основные модели выпускаемой техники: "ГАЗель NEXT", "ГАЗон NEXT", "ГАЗель БИЗНЕС", "Соболь БИЗНЕС", "Садко".

#ГАЗ