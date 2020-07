Новый "Валдай NEXT" с бескапотной кабиной запустят на конвейер осенью

Горьковский автозавод (ГАЗ) объявил о сходе с конвейера первых предсерийных образцов среднетоннажного грузовика "Валдай NEXT" . Как рассчитывают производители, он должен занять нишу между "тяжелыми" модификациями "ГАЗель NEXT" массой 4,6 тонны и среднетоннажным грузовиком "ГАЗон NEXT" массой от 8,7 тонны. Весовая категория нового "Валдая" - 6,7 тонны.