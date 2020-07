Преемник "Валдая" получит китайскую кабину: первые фото

В Сеть попали фотографии "Валдая Next" с бескапотной кабиной от китайского грузовичка Foton. Экземпляр находится на стадии испытаний.

По сведениям "Российской газеты", Foton планируется выпускать на Горьковском автозаводе. Вероятно, речь идёт о локализации модели под брендом ГАЗ. К слову, на производственных мощностях завода локализовано производство Mercedes-Benz Sprinter.

Также известно, что для нового "Валдая" рассматривалась и отечественная кабина Next. Но как мы можем наблюдать, газовцы оставили свой выбор на китайской кабине Foton.

"Валдай Next "оснастят турбодизелем Huadong (Cummins) ISF 3.8 мощностью 166 л.с. и турбодизелем ЯМЗ-534 (4,4 литра и 149 л.с.). С бескапотником российская марка планирует войти в сегмент развозных городских среднетоннажников. Грузовичок с полной массой 6,7-7,4 т. займет нишу между "ГАЗелью Next 4,6" и "ГАЗоном Next 8,7".

Осенью 2019 года "РГ" сообщала о том, что ГАЗ разрабатывает новое поколение среднетоннажного грузовика ГАЗ-3310 "Валдай". В апреле 2020 года президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин подтвердил эту информацию.

"Валдай Next" должен быть запущен в серию в августе этого года, но в текущих условиях сроки могут сдвинуться. Горьковский автозавод уже получил заем в 400 млн рублей, который пойдет на освоение серийного производства новинки. Общий бюджет проекта составляет 985,6 млн рублей.