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31.07.2020 08:50
Рубрика: Легковые авто

Toyota RAV4 получил ультрачерную спецверсию Black Edition

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Компания Toyota представила RAV4 Hybrid Black Edition. Кроссовер почти полностью лишился хромированных элементов декора во внешности и получил салон в соответствующих цветах.

Кузов автомобиля выкрасили в глубокий чёрный Deep Midnight Black. Всё, что выбивается из общей картины: оптика, фонари, насадки на патрубки выхлопной системы и шильдики на решётке радиатора и крышке багажника.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Фотографий салона компания не предоставила. Известно, что кресла затянуты в чёрную синтетическую кожу с серой прострочкой, чёрным сделан потолок.

Спецверсия Black Edition создана на базе комплектации Style, в состав которой входят в том числе цифровое зеркало заднего вида, система камер кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона, интеллектуальные датчики парковки, аудиосистема JBL с девятью динамиками.

Заказы на Toyota RAV4 Black Edition уже принимаются европейскими дилерами, поставки автомобилей клиентам начнутся в октябре. Напомним, в России Toyota RAV4 стал единственной моделью, которая вышла в плюс по продажам в первом полугодии. Цены на кроссовер стартуют с отметки 1 852 500 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России стартовали продажи обновленных Toyota Hilux и Fortuner.

Фото: Пресс-служба Toyota.
#Toyota