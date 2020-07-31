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Вышел трейлер боевика с Лиамом Нисоном "Честный вор" от автора "Озарка"

Новости
    31.07.2020, 14:55
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Briarcliff Entertainment Фото: youtube.com/ Briarcliff Entertainment
Фото: youtube.com/ Briarcliff Entertainment

Он опять сделал это: погони, перестрелки, мордобой - на YouTube обнародован трейлер боевика "Честный вор" (Honest Thief) с Лиамом Нисоном в главной роли. Когда-то поклявшимся, что с боевиками завязал.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер криминальной комедии с Эван Рэйчел Вуд "Каджиллионер"

В картине Марка Уильямса (сценарист и продюсер сериала "Озарк") Нисон играет кадрового грабителя банков Тома Картера, который, встретив женщину мечты Энни (Кейт Уолш), принимает решение покончить со своим криминальным прошлым, применяя к тому все ранее украденные деньги. Но у нечистых на руку агентов ФБР своя атмосфера - они пытаются присвоить деньги Картера, а самого его изощренно уничтожить.

После чего герой Нисона, как он это любит, брутально срывается, выйдя на тропу мести, ведь подонки угрожают Энни.

Российская премьера - 3 сентября.

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