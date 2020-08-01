Артем Дзюба признан лучшим футболистом чемпионата России

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком прошлого сезона в Премьер-лиге по версии РФС, РПЛ и телеканала "Матч ТВ".

Помимо Дзюбы на приз претендовали еще 11 футболистов: Вильмар Барриос, Сердар Азмун, Дуглас Сантос (все - "Зенит"), Алексей Миранчук, Гжегож Крыховяк (оба - "Локомотив"), Никола Влашич (ЦСКА), Эльдор Шомуродов ("Ростов"), Даниил Фомин ("Уфа"), Евгений Луценко ("Арсенал"), Александр Соболев ("Крылья Советов" / "Спартак") и Эрик Бикфалви ("Урал").

Прошлый сезон стал успешным для Дзюбы как в командном, так и в индивидуальном плане. Вместе с "Зенитом" Артем выиграл чемпионат и Кубок России. Если же говорить о его статистике, то по итогам сезона капитан нашей сборной поделил первое место в списке лучших бомбардиров Премьер-лиги с Азмуном (по 17 голов) и отдал больше всех голевых передач (12).

"Не скрою: мысль дважды подряд стать лучшим игроком и чемпионом добавляла мне мотивации. Безумно рад и счастлив, что у меня получилось. Я стал более спокойным, рассудительным. И, надеюсь, более разносторонним", - сказал Дзюба. "Связываю дальнейшую карьеру с "Зенитом", Санкт-Петербургом. Надеюсь, еще будут титулы и победы. Любого футболиста запоминают по трофеям. Не считая Лигу чемпионов, сезон почти идеальный".

На сегодняшней церемонии были объявлены и другие лауреаты. Лучшим судьей был признан Владислав Безбородов, лучшим молодым игроком - полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия, автором лучшего гола стал новичок "Рубина" Джордже Деспотович (за гол в составе "Оренбурга" в ворота "Ахмата").