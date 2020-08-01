В минздраве Крыма рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

Состояние пяти пассажиров маршрутки, попавшей в ДТП на трассе "Таврида" 31 июля, остается тяжелым. Об этом "РГ" сообщили в минздраве Республики Крым.

- Пятеро пострадавших и госпитализированных в ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6" находятся в тяжелом стабильном состоянии, - рассказали в минздраве.

По информации ведомства, еще одна пациентка, пострадавшая в аварии, находится в состоянии средней степени тяжести.

- Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, - добавили в ведомстве.

Напомним, ДТП произошло рано утром в пятницу в районе Белогорска. Микроавтобус, перевозивший пассажиров, врезался в стоявший на обочине КамАЗ с прицепом. Водитель микроавтобуса и шесть пассажиров погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Среди погибших - жители Крыма, Краснодарского и Хабаровского краев, а также Сургута и Омска.

Возбуждены два уголовных дела. МВД по Республике Крым ведет расследование по части 5 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Следственный комитет возбудил дело уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ - оказание услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности. Организатор перевозки был задержан в Республике Крым, сегодня ему будет избрана мера пресечения. По данным следствия, он нарушил правила безопасности пассажирских перевозок, что и повлекло за собой трагедию.