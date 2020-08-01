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01.08.2020 13:24
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen приостановит производство в России

Текст: Андрей Полухин
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Концерн Volkswagen приостановит производство на двух российских площадках. В течение почти трех недель компания не будет выпускать автомобили в России. Речь, напомним, идет о машинах не только немецкой марки, но и о Skoda.

Фото: autoblog.com.ar
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Причина - запланированные летние каникулы. На отдых с 3 уйдут рабочие и калужского завода Volkswagen Group Rus, и производственной площадки на мощностях "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде. При этом даты завершения отпуска - разные. В Калуге это 21 августа, на Волге - 31-е. Напомним, первое предприятие выпускает кроссовер VW Tiguan и лифтбеки VW Polo и Skoda Rapid, второе - кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq, а также лифтбеки Octavia.

Как сообщила пресс-служба компании, после выхода с каникул обе площадки будут работать в обычном 5-дневном режиме.

Фото: www.facebook.com/artem.achkasov
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Напомним, калужский завод в этом году уже приостанавливал производство на период с 30 марта по 27 апреля. Тогда причиной назывался дефицит автокомпонентов, которые поставляются из Европы.

Максимальная производственная мощность предприятия в Калуге составляет 225 тысяч автомобилей в год, площадки в Нижнем Новгороде - 132 тысячи.

Корпоративные отпуска в летние месяцы - обычная практика для российского автопрома. В частности, в настоящее время конвейеры остановлены на АвтоВАЗе и УАЗе.

#Volkswagen #Skoda