Вышел русский трейлер триллера с Киану Ривзом "Защитник"

По случаю цифрового релиза в России детективного триллера-процессуала "Защитник" (The Whole Truth), который состоится 20 августа, Capella Film напомнила о картине русским трейлером. Ролик размещен на YouTube-канале компании.

Фильм номинантки "Оскара" Кортни Хант ("Бойся ходячих мертвецов", "Замерзшая река") по сценарию номинанта "Оскара" Николаса Казана ("Двухсотлетний человек", "С меня хватит"), рассказывает о расследовании запутанного дела убийства процветавшего банкира.

Полиция застает его сына рядом с телом, доказательства причастности парня кажутся неопровержимыми - подросток оказывается под следствием. Но тут за дело берется адвокат Ричард Рэмси - его сыграл Киану Ривз. Который, желая докопаться до истины, сам оказывается в смертельной опасности.

Кстати, изначально на роль Рэмси был утвержден Дэниэл Крэйг, но актер буквально за несколько дней до старта съемок покинул проект.

В других ролях: Рене Зеллвегер, Гугу Эмбата-Ро ("Черное зеркало"), Гэбриел Бассо ("Большая буква "Р"), Джеймс Белуши, Джим Клок ("Зеленая книга", "Настоящий детектив"), Ричи Монтгомери ("Джанго освобожденный").

"Защитник" будет доступен на онлайн-платформах ivi, Wink, Оkko, "Мегалабс", "КиноПоиск HD" и iTunes.