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Вышел русский трейлер триллера с Киану Ривзом "Защитник"

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    02.08.2020, 20:36
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ HD Трейлеры Фото: youtube.com/ HD Трейлеры
Фото: youtube.com/ HD Трейлеры

По случаю цифрового релиза в России детективного триллера-процессуала "Защитник" (The Whole Truth), который состоится 20 августа, Capella Film напомнила о картине русским трейлером. Ролик размещен на YouTube-канале компании.

Фото: youtube.com/ SF Studios
Вышел трейлер комедии от режиссера хоррора "Впусти меня"

Фильм номинантки "Оскара" Кортни Хант ("Бойся ходячих мертвецов", "Замерзшая река") по сценарию номинанта "Оскара" Николаса Казана ("Двухсотлетний человек", "С меня хватит"), рассказывает о расследовании запутанного дела убийства процветавшего банкира.

Полиция застает его сына рядом с телом, доказательства причастности парня кажутся неопровержимыми - подросток оказывается под следствием. Но тут за дело берется адвокат Ричард Рэмси - его сыграл Киану Ривз. Который, желая докопаться до истины, сам оказывается в смертельной опасности.

Кстати, изначально на роль Рэмси был утвержден Дэниэл Крэйг, но актер буквально за несколько дней до старта съемок покинул проект.

В других ролях: Рене Зеллвегер, Гугу Эмбата-Ро ("Черное зеркало"), Гэбриел Бассо ("Большая буква "Р"), Джеймс Белуши, Джим Клок ("Зеленая книга", "Настоящий детектив"), Ричи Монтгомери ("Джанго освобожденный").

"Защитник" будет доступен на онлайн-платформах ivi, Wink, Оkko, "Мегалабс", "КиноПоиск HD" и iTunes.

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