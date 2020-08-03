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03.08.2020 05:35
Рубрика: Общество

Леонид Рошаль оценил работу по борьбе с COVID-19 в России

Известный детский врач Леонид Рошаль рассказал о российском опыте борьбы с коронавирусом, выводах, которые он делает из официальной статистики, готовности отечественной медицины к вспышкам инфекции и методах защиты от вируса.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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"Пандемия стала проверкой на прочность не только для здравоохранения страны, но и для системы ее биологической защиты. В борьбу с вирусом оперативно включились все уровни власти, а принятые ими меры позволили эффективно и своевременно поменять ситуацию в России", - цитирует доктора Forbes.

Растущее число пациентов, которые выздоравливают после заражения новым типом коронавируса - говорит о качестве российской медицинской помощи, отметил Леонид Рошаль. Противостоять инфекции помогает знание простых санитарных правил, а также сокращение числа контактов. "Если бы я не носил маски, перчатки, то в свои 87 лет мог бы и не пережить изоляцию", добавил доктор.

Говор о ситуации с COVID-19 в других странах, эксперт высоко оценил усилия Китая и Германии, в которых "мощно сработали медики". Российские эксперты также сейчас работают над созданием вакцины, которая поможет противостоять вирусу. Испытания ведут сразу несколько медцентров страны.

Ранее Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований безопасности и эффективности вакцины от COVID-19, разработанной "Вектором". А уже в ноябре этот государственный научный центр планирует начать промышленное производство лекарства от новой коронавирусной инфекции. Актуальная информация о самых перспективных отечественных вакцинах публикуется также на сайте стопкоронавирус.рф.

Общество Общество Здоровье Общество Наука Правительство Минздрав Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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