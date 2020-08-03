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03.08.2020 18:57
Рубрика: Происшествия

На Кубани арестовали владельца взорвавшейся заправки

Текст: Михаил Сухарев

В Краснодарском крае заключили под стражу 54-летнего владельца заправки, на которой 31 июля загорелся и взорвался резервуар с газовым топливом. Как говорится в официальном сообщении Следственного комитета России, сотрудники ведомства сейчас продолжают собирать доказательства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области
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- В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - говорится в сообщении СКР.

Как сообщалось ранее, около 19 часов 31 июля в станице Васюринской Динского района Краснодарского края на автозаправке взорвался резервуар с газом. Шесть человек пострадали, один из них позднее скончался. Сотрудники следственного отдела по Динскому району СК по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности (п."в" ч.2 ст.238 УК РФ).

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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