На Кубани скончался один из пострадавших при взрыве на заправке

В Краснодарском крае скончался один из шестерых пострадавших при взрыве и последовавшего за ним крупного пожара, который произошел на газозаправочной станции в станице Васюринской Динского района. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кубани. Данные о возрасте и месте проживания жертвы аварии не сообщаются.

Напомним, ЧП произошло в пятницу вечером на заправке в станице, расположенной примерно в сорока километрах от Краснодара. По версии следствия, в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, произошел хлопок наружного резервуара, используемого для заправки транспортных средств газовым топливом.

В результате взрыва и сильного пожара пострадали шесть человек в возрасте от 34 до 45 лет. Четверо из них с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в лечебные учреждения края.

СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой пострадало шестеро граждан (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ).

Накануне на Кубани был задержан 54-летний индивидуальный предприниматель - владелец взорвавшейся автозаправки. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством о заключении его под стражу.