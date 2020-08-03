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03.08.2020 13:55
Рубрика: Общество

Семьям погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выплатят по миллиону рублей

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Власти Республики Крым приняли решение о выплате материальной помощи из бюджета региона семьям погибших и пострадавших в ДТП под Белогорском, в котором погибли девять человек. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
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- Семьям погибших в ДТП под Белогорском 31 июля выплатят по одному миллиону рублей, - уточнил Аксенов. - Пострадавшим, которые получили травмы тяжелой и средней степени, будет выплачено по 500 тысяч рублей. Тем, кто получил легкие травмы - по 200 тысяч рублей. Еще раз выражаю искренние соболезнования родными и близким погибших, желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Напомним, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший пассажиров на полуостров из Краснодара, врезался в стоявший на обочине КамАЗ с прицепом. Из 18 пассажиров автобуса выжила половина. Водитель и шесть пассажиров погибли на месте, еще двое скончались в больнице. По последним данным Минздрава РК, трое пострадавших в ДТП находятся в тяжелом стабильном состоянии, двое - в крайне тяжелом.

Организатор перевозок пассажиров - индивидуальный предприниматель обвиняется в оказании услуг перевозки пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности, и арестован Киевским районным судом до 31 августа.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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