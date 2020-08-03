Семьям погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выплатят по миллиону рублей

Власти Республики Крым приняли решение о выплате материальной помощи из бюджета региона семьям погибших и пострадавших в ДТП под Белогорском, в котором погибли девять человек. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

- Семьям погибших в ДТП под Белогорском 31 июля выплатят по одному миллиону рублей, - уточнил Аксенов. - Пострадавшим, которые получили травмы тяжелой и средней степени, будет выплачено по 500 тысяч рублей. Тем, кто получил легкие травмы - по 200 тысяч рублей. Еще раз выражаю искренние соболезнования родными и близким погибших, желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Напомним, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший пассажиров на полуостров из Краснодара, врезался в стоявший на обочине КамАЗ с прицепом. Из 18 пассажиров автобуса выжила половина. Водитель и шесть пассажиров погибли на месте, еще двое скончались в больнице. По последним данным Минздрава РК, трое пострадавших в ДТП находятся в тяжелом стабильном состоянии, двое - в крайне тяжелом.

Организатор перевозок пассажиров - индивидуальный предприниматель обвиняется в оказании услуг перевозки пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности, и арестован Киевским районным судом до 31 августа.