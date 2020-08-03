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03.08.2020 04:53
Рубрика: В мире

Советник Трампа рассказал о санкциях и выгодной дружбе с Россией

Фото: EPA/OLIVER CONTRERAS Фото: EPA/OLIVER CONTRERAS
Фото: EPA/OLIVER CONTRERAS

Дружественные отношения между США и Россией были бы выгодны всему миру.

Фото: AFP/JIM WATSON
Трамп: США будут рады заключить с РФ соглашение по ядерному оружию

"Ни один президент со времен Рейгана не демонстрировал такого решительного настроя в отношении России, как Дональд Трамп", - заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Он отметил, что при более удачном стечении обстоятельств все могли бы жить в мире и согласии.

"И тогда в санкциях против России не было бы необходимости, и торговля между нашими странами процветала бы", - говорится в статье О'Брайена, опубликованной в газете The Washington Post.

Кстати, еще в феврале этого года похожую мысль высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Тогда дипломат заявил, что при встречных усилиях Соединенные Штаты и Россия могли бы добиться многого во благо россиян, американцев и всего мирового сообщества. "Мы пройдем свою часть пути навстречу каждому государству, которое хочет строить отношения с Россией на основе взаимного уважения и баланса интересов", - подчеркнул Антонов.

В мире США Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США Дональд Трамп

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