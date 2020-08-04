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Леонардо Ди Каприо подписал эксклюзивный контракт с Apple

Новости
    04.08.2020, 10:49
Текст:   Олег Усков

45-летний американский актер и продюсер, лауреат премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо и его компания Appian Way заключили эксклюзивный контракт с Apple.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает THR, в дальнейших планах союза - совместное производство сериалов и фильмов.

При этом издание напомнило, что перед тем у Лео был аналогичный трехлетний контракт с Paramount Pictures, но там не было речи о продукции для малых экранов.

Ранее сообщалось, что компания Ди Каприо работает с Apple над драмой Скорсезе "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon) с двухсотмиллионным бюджетом и многосерийным мистическим триллером с Элизабет Мосс "Сияющие девушки" (Shining Girls), и, как следует из договора, дело этими проектами не ограничится.

Студия Appian Way известна, в частности, картинами "Остров проклятых", "Волк с Уолл-стрит", "Авиатор" и "Выживший".

Кроме того, Лео экранизирует "Остров" - последний роман Олдоса Хаксли.

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