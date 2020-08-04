Почему не покупают Lada Xray. АвтоВАЗ ошибся с моделью?

Концепт Lada Xray-2 дебютировал в 2014 году. На АвтоВАЗе называли прототип высоким хэтчбеком в стиле SUV. Автомобиль спроектировали на платформе B0 от Renault Sandero Stepway.

Продажи Lada Xray на российском рынке стартовали в феврале 2016 года. За это время модель получила ряд доработок, улучшений, новых опций и модификаций. От концепта серийная версия модели отличается светотехникой, меньшим диаметром колёсных дисков, иными наружными зеркалами и отсутствием хромированной окантовки боковых стёкол.

Версии

Поначалу Lada Xray предлагался с 1,6-литровым двигателем Nissan H4М (110 л. с.) и "механикой", а также с 1,8-литровым мотором ВАЗ-21179 (122 л. с.) и "вазовским" "роботом".

В 2016 году АвтоВАЗ вывел на рынок Xray с приставкой 50 Anniversary. В тот же год 122-сильный Lada Xray обзавёлся французской пятиступенчатой механической коробкой передач JR5. По итогам первого года продаж Xray ушёл в сбыт в количестве 19 934 штук. Неплохой результат. В 2017 году последовал ажиотажный спрос - 33 319 единиц. Тогда в гамме семейства появился Xray Exсlusive.

В 2018 году состоялся выход Cross-версии Lada Xray. Модель продолжила рост - 34 807 единиц. Летом 2019 года начались продажи Xray Cross с бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра (113 л.с.). По итогам прошлого года продажи Xray впервые в своей истории рухнули и сразу на 16,77%. Дилеры получили от завода всего 28 967 автомобилей.

В конце апреля 2020 года стартовали продажи Xray Cross Instinct. Несмотря на расширение линейки модификаций Xray, покупатели продолжают от него отворачиваться. Очередной и заметный обвал продаж хэтчбека случился в период с января по май 2020 года. Тогда было реализовано 6879 автомобилей, что на 4283 штук меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Сильнее остальных рухнули продажи самых дорогих версий Xray. К примеру, Xray Cross с 1,8 МКП. В целом же на версию Cross приходится около 40% отгрузок.

В Xray Cross стоит установить более дешёвый 106-сильный мотор. У обычного Xray отсутствует вариатор. Для внедрения данной коробки необходимо ставить оригинальную переднюю подвеску от Xray Cross, что повлечёт за собой повышение стоимости. Зато известно, что доля "автоматического" Xray Cross составляет в среднем 14%. Также для Xray и Xray Cross АвтоВАЗ вполне мог предложить 1,6-литровый "атмосферник" Renault H4Mk в паре с механической КП. Только из-за отсутствия этих трёх перспективных комплектаций модель уже потеряла потенциальных покупателей.

Позиционирование

Интересно, что после запуска высокого хэтчбека российская марка начала ошибочно позиционировать автомобиль как компактный кроссовер. Назвав автомобиль SUV, вазовцы повесили завышенные ценники. Цены на семейство Lada Xray лежат в диапазоне от 641 900 до 1 055 900 рублей.

Перечислим преимущества и недостатки флагмана семейства - Xray Cross. Автомобиль обладает стильным дизайном экстерьера, рекордным клиренсом в 215 мм, короткими свесами, всеядной подвеской при посредственной плавности хода. Xray имеет компактные размеры, что удобно в городских условиях, но это даёт сразу два минуса - тесный задний ряд и маленькое багажное отделение. По сути, два последних фактора ограничивает "семейное" применение Xray. Добавим к этому, не совсем удобный салон с дешёвым пластиком.

Главное - Xray не хватает полного привода. В базе "Роспатента" давно присутствует товарный знак Xray X. Вероятно, что такое название АвтоВАЗ держит в запасе для серийной полноприводной модификации модели. Xray Cross с приставкой 4х4 анонсировал ещё в 2016 году директор проекта Олег Груненков. В 2018 году в ходе Московского автосалона Олега Груненков заявил, что рассматриваются различные системы полного привода. Ее внедрение зависит от экономической целесообразности и рыночного спроса.

Привлечь покупателей можно и с помощью установки в Lada Xray 1,3-литрового турбомотора от Renault Arkana.

Конкуренты

Принципиально новое "вазовское" семейство Lada Vesta стоит от 653 900 до 1 040 900 рублей. Вместо того же молодёжного Xray Cross автолюбители выбирают семейную Vesta SW Cross. К её преимуществам относятся: более гармоничный и красивый облик, просторный салон, продуманный багажник, интересная управляемость, сочетание энергоёмкого шасси с хорошей плавностью хода.

Очевидно, что многие покупатели оказались не готовы приобретать автомобиль под маркой Lada по ценам Xray с платформой В0. Ранее подпорченный имидж отечественного бренда заставляет выбирать соплатформенные Renault Sandero Stepway, Duster, Kaptur. Донор Sandero Stepway так и вовсе продаётся в разы лучше Xray. Оригинал просто с аналогичными потребительскими качествами предлагается за меньшие деньги.

Xray Cross стоит от 791 900 до 1 055 900 рублей, Sandero Stepway от 790 000 до 974 000 рублей. Duster даёт вместительный салон, полный привод, шестиступенчатую "ручку", двухлитровый "атмосферник", дизель. Его прайс - от 777 000 до 1 200 000 рублей. Kaptur дороже, от 1 020 000 до 1 515 000 рублей. Кроссовер может похвастать большим внутренним пространством, полным приводом, турбомотором.

Xray Cross также не может угнаться и за "корейцами" - переднеприводными Hyundai Creta (от 990 000 до 1 527 000 рублей) и Kia Rio X-Line (от 919 900 до 1 169 900 рублей). Оба автомобиля выглядят современно, имеют эргономичные и качественные интерьеры, классическую автоматическую трансмиссию на шесть передач.

В начале 2021 года Lada Xray исполнится пять лет. Увеличить интерес к модели поможет фейслифт. В Xray Facelift можно обновить внешний вид за счёт узких фар, фонарей от концепта, оригинальной бамперной группы, капота и крыльев иной формы. Проблема тесного салона и скромного багажника решается с помощью внедрения "салазок" заднего дивана или увеличения заднего свеса машины. Но в Сети отсутствуют какие-либо упоминания по Xray FL.

К слову, Lada Vesta осенью 2020 года также исполнится пять лет. Макет Vesta Facelift дизайнеры создали в конце 2019 года. Дебют рестайлинговой модели состоится не раньше 2021 года.

Не исключено, что АвтоВАЗ и вовсе готовит замену Lada Xray. В ближайшие годы компания выпустит два компактных кроссовера. Под SUV подразумеваются модель по типу XCode и Lada Niva-3.