Под Калининградом добыли уникальный янтарный самородок "Десантник"

Крупный кусок янтаря овальной формы весом 1 218 граммов добыт в карьере Калининградского янтарного комбината.

Самородок, по сложившейся на предприятии традиции, получил имя. Его назвали "Десантник", поскольку он был добыт 3 августа, сразу после Дня Воздушно-десантных войск России.

Самородками называются все янтарные образования, масса которых превышает килограмм. Как сообщили в пресс-службе комбината, это уже седьмой в нынешнем сезоне самородок. В прошлом году их было найдено 18.

Предыдущий солнечный камень весом почти 1265 граммов был добыт в Приморском карьере в июле, в канун Дня военно-морского флота. Он получил название "Флотский".

Год на комбинате начался с добычи "Победителя" - камень получил имя благодаря геологическому рисунку, похожему на корону, и стал символом будущей победы над коронавирусом.

Другому янтарному рекордсмену этого года, найденному в канун Дня медработника, дали имя "Гиппократ". А в День России добыли сразу три самородка, названных "Россиянин-2020", "Россиянка-2020" и "Янтаренок".

Все добытые самородки подлежат оценке Гохрана России. Самые ценные отправляются в госфонд. Часть экземпляров передается в коллекцию комбината, остальные выставляются на аукцион.