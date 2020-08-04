Видео: паводок унес с проселочной дороги машину с водителем

А вот вам еще один пример переоценки водителем мощности своего автомобиля и собственного водительского опыта. Уже сколько раз мы с вами видели подобное, но все равно снова и снова находятся смельчаки, верящие, что смогут преодолеть непосильное для других препятствие: крутой подъем, трясину или водную преграду.

Героем нового видео стал житель индийского штата Андхра-Прадеш на юго-востоке страны, где в результате затяжных муссонных дождей повысился уровень рек. Это в свою очередь привело к череде драматических и комических случаев на мостах и переправах, и один из них сняли на телефон вездесущие зеваки.

Владелец серебристого седана решил проскочить подтопленный участок проселочной дороги в фарватере идущего впереди пассажирского автобуса. Наверное, правильно решил. Во-первых, пусть автобус разведает опасный маршрут до того, как придет черед соваться в воду самому, а во-вторых, можно было бы проехать почти посуху вслед за рассекающим волны мощным транспортным средством.

Но для этого нашему герою нужно было двигаться быстро, на минимальной дистанции от автобуса, а ему это, увы, не удалось. Через пару-тройку метров он начал отставать и вместо ожидаемого мелководья столкнулся с волнами, возникающими за уходящим все дальше автобусом.

На самом глубоком месте силы у седана окончательно иссякли и мощный поток начал подталкивать машину к краю дороги, как раз туда, где не было бетонного ограждения. После недолгой борьбы и внутренних колебаний автомобиль сполз-таки в речушку и поплыл куда-то вниз по течению. По видео непонятно, успел ли водитель покинуть салон, но ему стоило бы поторопиться: все местные речушки впадают в главную реку штата Кришну, а та рано или поздно выносит свою добычу в Бенгальский залив Индийского океана.