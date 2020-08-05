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05.08.2020 09:13
Рубрика: Происшествия

В деле Шамсутдинова обнаружили новые факты неуставных отношений

Текст: Артем Красиков

В деле Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части, выявлен новый факт неуставных отношений, сообщил ТАСС адвокат обвиняемого Равиль Тугушев.

Защита расстрелявшего сослуживцев срочника попросит о суде присяжных

"При ознакомлении с материалами дела выяснился факт неуставных отношений со стороны офицеров - превышение должностных полномочий, и неуставные взаимоотношения. В возбуждении уголовного дела было отказано, но по не реабилитирующим основаниям", - отметил представитель защиты.

Напомним, что 25 октября 2019 года в Забайкальском крае солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов во время смены караула открыл огонь из табельного оружия по своим сослуживцам. Сначала он застрелил двух офицеров, а после приказал солдатам лечь на пол и расстрелял их. Были убиты восемь человек, в том числе пятеро солдат срочной службы и один контрактник. Еще двое военнослужащих получили ранения. Сам Шамсутдинов сдался и был задержан.

Расследуется уголовное дело по статье об убийстве двух и более и лиц, а также о покушении на убийство. В Минобороны РФ сообщили, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва из-за "личных обстоятельств".

В декабре 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в этой воинской части. Шамсутдинов, пострадавший во время стрельбы Евгений Графов и еще несколько военнослужащих проходили по делу в качестве потерпевших. 3 марта суд признал виновным по делу срочника Руслана Мухатова и приговорил его к двум годам лишения свободы условно со штрафом в 30 тысяч рублей.

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