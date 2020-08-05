Родные пропавшего при аварии в Заполярье механика получат компенсацию

Родственники Виктора Проценко, механика 82-го судоремонтного завода в Росляково Мурманской области, который погиб при аварии плавдока ПД-50, получат денежную компенсацию морального вреда. Такое решение принял Ленинский районный суд Мурманска, сообщил корреспонденту "РГ" адвокат Иван Шеин.

- Я представлял интересы матери и совершеннолетней дочери Виктора Проценко, - отметил Иван Шеин. - Все они получат по 850 тысяч рублей.

Тело пропавшего без вести механика до сих пор не найдено. По словам адвоката, руководство завода так и не принесло извинений его родственникам.

Напомним, авария произошла в ночь на 30 октября 2018 года. на судоремонтном заводе №82 затонул плавучий док ПД-50, в котором находился на ремонте тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". В результате происшествия один человек скончался в больнице, один считается пропавшим без вести, трое рабочих пострадали. В результате падения подъемного крана на палубу пострадал и сам крейсер. Ввести в строй его предполагается в 2022 году.

Справка "РГ"

Плавучий док ПД-50 являлся одним из крупнейших доков в мире и самым большим в России. Его построили в Швеции по заказу ВМФ РФ. Длина строения - 330 метров, ширина - 67, площадь - 22,1 квадратных километра. Он мог выдерживать 80 тысяч тонн.