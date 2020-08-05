Родные пропавшего при аварии в Заполярье механика получат компенсацию

Новости

"Роскосмос" показал на снимках со спутника масштаб взрыва в Бейруте 18:33
Армения может ограничить вещание российских телеканалов 18:26
Фарфан покинул "Локомотив" 18:09
Недисциплинированность привела к повторной вспышке COVID-19 на Кубе 17:54
Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 113 человек 17:49
США выпустили баллистическую ракету по острову в Тихом океане 17:46
США показали видео испытаний ракеты с гиперзвуковым блоком 17:33
Первый борт МЧС России вылетел в Ливан с грузом гумпомощи 17:11
В Рособрнадзоре рассказали о возможных изменениях в ЕГЭ 17:09
Синоптики предсказали комфортную погоду в Москве 17:05
560 нарушений ПДД: в Москве задержали водителя-рецидивиста 17:00
Тимофей Нижегородцев назначен замруководителя ФАС 16:55
В Москве задержали проректора МГУ Алексея Гришина 16:52
Почему над Бейрутом вырос "ядерный гриб" 16:44
Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих из России 16:40
Семья Керимовых поднялась на первое место российского списка Forbes 16:39
Школьницу в Германии наказали за разговор на турецком 16:37
Водители смогут купить транспондеры еще на двух пунктах взимания платы 16:27
В Бейруте более 300 тысяч жителей остались без крова 16:22
Украина вышла из соглашения СНГ по пограничному сотрудничеству 16:00
Медведев призвал митингующих в Хабаровске помнить об опасности коронавируса 15:58
Ночные поезда вновь обретают популярность в Европе 15:58
В Госдуме оценили идею привязать штрафы к доходам автовладельцев 15:55
Жириновский и Миронов поспорили на шампанское и коньяк 15:52
На Большом Каменном мосту в Москве начали демонтаж гранитной облицовки 15:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
05.08.2020 18:01
Рубрика: Происшествия

Родные пропавшего при аварии в Заполярье механика получат компенсацию

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Родственники Виктора Проценко, механика 82-го судоремонтного завода в Росляково Мурманской области, который погиб при аварии плавдока ПД-50, получат денежную компенсацию морального вреда. Такое решение принял Ленинский районный суд Мурманска, сообщил корреспонденту "РГ" адвокат Иван Шеин.

Фото: Пресс-служба Пресненского суда / РИА Новости
Михаил Ефремов в суде не признал вины в смертельном ДТП

- Я представлял интересы матери и совершеннолетней дочери Виктора Проценко, - отметил Иван Шеин. - Все они получат по 850 тысяч рублей.

Тело пропавшего без вести механика до сих пор не найдено. По словам адвоката, руководство завода так и не принесло извинений его родственникам.

Напомним, авария произошла в ночь на 30 октября 2018 года. на судоремонтном заводе №82 затонул плавучий док ПД-50, в котором находился на ремонте тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". В результате происшествия один человек скончался в больнице, один считается пропавшим без вести, трое рабочих пострадали. В результате падения подъемного крана на палубу пострадал и сам крейсер. Ввести в строй его предполагается в 2022 году.

Справка "РГ"

Плавучий док ПД-50 являлся одним из крупнейших доков в мире и самым большим в России. Его построили в Швеции по заказу ВМФ РФ. Длина строения - 330 метров, ширина - 67, площадь - 22,1 квадратных километра. Он мог выдерживать 80 тысяч тонн.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск СЗФО Мурманская область СЗФО

Главное сегодня

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
Медведев призвал митингующих в Хабаровске помнить об опасности коронавируса
Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих из России
В Госдуме оценили идею привязать штрафы к доходам автовладельцев
Препарат для лечения COVID-19 зарегистрирован Роспатентом
Как решать проблемы с соседями и не испортить себе жизнь
Тайные осведомители ФСИН получили право на пенсию