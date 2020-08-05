Трамп назвал взрыв в Бейруте "чудовищной атакой"

Президент США Дональд Трамп заявил, что взрыв в Бейруте - это нападение. "Да, это похоже на то, основываясь на характере взрыва", - ответил глава Белого дома, когда журналисты решили уточнить, правильно ли они поняли американского лидера.

По словам политика, сразу после взрыва он встретился с генералами и обсудил с ними произошедшее в столице Ливана. "Похоже, что они думают, что это было нападение, какая-то бомба", - цитирует Трампа РИА Новости.

Напомним, мощный взрыв прогремел в порту Бейрута во вечером 4 августа. Пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества травмированных людей. Согласно последним данным, погибли 78 человек, свыше 3,7 тысячи человек обратились за медицинской помощью.