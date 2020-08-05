Вышел трейлер "Молодых охотниц за головами" от сценариста "Друзей"

На YouTube обнародован дублированный трейлер оригинального сериала Netflix "Молодые охотницы за головами" (Teenage Bounty Hunters) - подростковой криминальной комедии.

По центру задорного боевика - сестры-старшеклассницы Блэр и Стерлинг, которые днем учатся в школе и пытаются обустроить личную жизнь, а в свободное от этого всего время зарабатывают на карманные расходы, выслеживая и задерживая беглых преступников.

Шоураннер - Кэтлин Джордан ("Американская принцесса"). В ролях: Мэдди Филипс ("Легион", "Люцифер", "Я - зомби", "Сверхъестественное"), Анжелика Бетт Феллини ("Французский вестник"), Кадим Хардисон ("Драйв"), Вирджиния Уильямс ("Как я встретил вашу маму", "Обмани меня"), Маккензи Эстин ("Доктор Хаус"), Ширли Румирк ("Хорошая жена").

В команде - режиссеры, продюсеры и сценаристы, делавшие "Друзей", "Детство Шелдона", "Оранжевый - хит сезона" и "Блеск".

Оригинальный трейлер: