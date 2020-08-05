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Вышел трейлер "Молодых охотниц за головами" от сценариста "Друзей"

Новости
    05.08.2020, 13:32
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

На YouTube обнародован дублированный трейлер оригинального сериала Netflix "Молодые охотницы за головами" (Teenage Bounty Hunters) - подростковой криминальной комедии.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер приквела "Пролетая над гнездом кукушки"

По центру задорного боевика - сестры-старшеклассницы Блэр и Стерлинг, которые днем учатся в школе и пытаются обустроить личную жизнь, а в свободное от этого всего время зарабатывают на карманные расходы, выслеживая и задерживая беглых преступников.

Шоураннер - Кэтлин Джордан ("Американская принцесса"). В ролях: Мэдди Филипс ("Легион", "Люцифер", "Я - зомби", "Сверхъестественное"), Анжелика Бетт Феллини ("Французский вестник"), Кадим Хардисон ("Драйв"), Вирджиния Уильямс ("Как я встретил вашу маму", "Обмани меня"), Маккензи Эстин ("Доктор Хаус"), Ширли Румирк ("Хорошая жена").

В команде - режиссеры, продюсеры и сценаристы, делавшие "Друзей", "Детство Шелдона", "Оранжевый - хит сезона" и "Блеск".

Оригинальный трейлер:

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