Спасатели из России, арабских стран и ЕС прибыли на помощь в Ливан

Группы спасателей со всего мира продолжают прибывать в столицу Ливана, чтобы помочь в ликвидации последствий мощного взрыва в порту Бейрута. Два самолета МЧС РФ уже доставили российских спасателей, мобильный госпиталь, собак для поисково-спасательных работ и медиков.

В ночь на четверг в международный аэропорт столицы были доставлены около 50 специалистов из Нидерландов, пишет РИА Новости. В течение ближайшие 10 дней они будут заниматься поисками пострадавших под завалами. Прибыла помощь из Ирана, Катара, Кувейта и Ирака.

По заявлению главы Пентагона Марка Эспера, США также планируют помочь пострадавшим жителям Бейрута. Ряд стран Европы выразил готовность оказать Ливану финансовую помощь в связи с масштабными разрушениями жилых кварталов.

Напомним, мощный взрыв прогремел вечером четвертого августа в районе порта Бейрута. Причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. По последним данным, более 135 человек погибли и около пяти тысяч пострадали, много пропавших без вести. Разрушено свыше половины зданий столицы.