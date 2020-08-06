США занялись сбором информации о взрыве в Бейруте

Соединенные Штаты собирают информацию о мощном взрыве в Бейруте и готовятся оказать гуманитарную помощь. С таким заявлением выступил глава Пентагона Марк Эспер.

"Большинство верят, что это был несчастный случай, как об этом сообщают. Больше я ничего не могу сказать", - цитирует министра обороны РИА Новости. По его словам США готовы оказать помощь. "Всю, которую можем, гуманитарную и медицинскую, чтобы помочь народу Ливана", - добавил Эспер.

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что взрыв в Бейруте был "нападением", однако чиновники Белого дома и Пентагона его не поддержали. На пресс-конференции в среду американский лидер снова заявил, что никто еще точно не знает, что это было, при этом Трамп предположил, что это могло быть "ужасное взрывное устройство".

Напомним, мощный взрыв прогремел вечером четвертого августа в районе порта Бейрута. По данным властей, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. По последним данным, более 135 человек погибли и около пяти тысяч пострадали. Многие люди до сих пор считаются пропавшими. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии.