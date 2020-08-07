Еще 120 россиян вернутся вывозным рейсом из Доминиканы

Из Доминиканы домой возвращаются 120 россиян. Информацию подтвердили в российском посольстве в городе Пунта-Кана.

"Самолет уже вылетел. Помимо россиян на борту также находятся граждане Украины, Казахстана и Белоруссии. Регистрацию на этот рейс прошел 141 человек и все они благополучно покинули страну", - цитирует РИА Новости руководителя отдела дипмиссии Михаила Евдокимова.

В Доминикану самолет прибыл из Каракаса. В Венесуэле на борт сели 15 человек - пятеро россиян, девять граждан Белоруссии и одна гражданка Венесуэлы. Напомним, из-за пандемии коронавируса Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта, а к возвращению граждан страны на родину подключились власти и дипломаты, организовав специальные вывозные рейсы.

Сейчас география полетов постепенно расширяется. Так, с первого августа Россия открыла границы и возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Пока улететь можно в турецкие города Стамбул и Анкару, а также в британскую столицу Лондон. В Танзанию туроператоры обещают пустить рейсы в сентябре. С сегодняшнего дня россияне без каких либо условий смогут попасть в Черногорию, а с 15 августа принято решение открыть полеты в Швейцарию.