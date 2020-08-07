Экс-главе Кирова предъявлено окончательное обвинение

Бывшему главе Кирова Владимиру Быкову, которого обвиняют в ряде коррупционных преступлений, предъявлено окончательное обвинение. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по области. Уголовное дело составило более 60 томов. В скором времени его передадут для ознакомления обвиняемому и его защитникам.

По версии следователей в 2007-2015 годах Быков и руководитель Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения Леонид Яфаркин сговорились и приобрели право на земельный участок в Кирове, кадастровая стоимость которого была снижена с 51 до 1,8 миллиона рублей.

После этого Быков обеспечил получение заводом разрешения на строительство спорткомплекса, который ввели в эксплуатацию в 2014 году, а уже в 2015 году администрация города и Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения заключили договор купли-продажи части земельного участка по цене более 338 тысяч рублей. Полученный участок Яфаркин и Быков продали по частям за более чем 126 миллионов рублей, его реальная рыночная стоимость была более 165 миллионов.

Кроме того, в 2010-2018 года Быков, действуя в составе организованной группы, похитил у администрации города и ООО "Электронный проездной" не менее 34 миллионов рублей, заключив договор на покупку товаров и выполнение работ по завышенной стоимости. В 2011 году через посредника он незаконно получил взятку в 1,5 миллиона рублей за заключение с ООО "Удобный маршрут" договоров на предоставление прав на программное обеспечение, поставку оборудования и оказание услуг по сопровождению внедрения электронной системы оплаты проезда.

В 2014-2017 годах Быков помогал одному из предпринимателей в хищении средств АО "АТП", которые выделялись на закупку дизельного топлива - компания под видом качественного топлива получала дешевые нефтепродукты, не соответствующие условиям договора, заключенного на сумму более 236 миллионов рублей. Таким образом было похищено 22 миллиона рублей. В 2014-2016 годах бывший глава города через посредника по частям получил от одного из местных предпринимателей взятку в 7,8 миллиона рублей за заключение договоров с АО "АТП" на поставку топлива, его приемку независимо от качества продукта и отсутствие проверок.

По факту происшествий возбудили уголовные дела по части 4 статьи 159 УК России "Мошенничество в особо крупном размере", части 3 статьи 33, части 4 статьи 160 "Организация растраты денежных средств", части 5 статьи 33, части 7 статьи 159 "Пособничество в мошенничестве в особо крупном размере" и части 6 статьи 290 "Получение взятки в особо крупном размере".

Чтобы в будущем возместить причиненный ущерб, у Быкова арестовали имущество на 5,3 миллиона рублей и деньги на банковских счетах и вкладах.