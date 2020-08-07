Завершено расследование убийства двух девушек на горе Уктус

Следственный комитет Свердловской области доложил о завершении расследования двойного убийства на горе Уктус в 2018 году. Дело 35-летнего стрелка из Екатеринбурга, который обвиняется в совершении этого преступления, скоро поступит в суд. Ему грозит срок от 8 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, поздно вечером 25 августа две подруги находились на учебном склоне горнолыжного комплекса, когда неизвестный (на тот момент его личность была не установлена) несколько раз выстрелил в них из оружия, потом "замел следы" и скрылся. Одна из подруг погибла сразу, вторая скончалась позднее в больнице.

Было возбуждено дело об убийстве из хулиганских побуждений (п.п."а","и" ч.2 ст.105 УК РФ), но вычислить и поймать стрелка не получилось сразу. СК и полиция проделали колоссальную работу, в результате которой личность фигуранта была установлена, собраны доказательства его вины.

"Его задержали девятого декабря 2019 года сотрудники полиции из "убойного отдела" угрозыска и при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии, когда он шел на работу на завод. Брали, когда он выходил из подъезда дома, где живет с женой и трехлетним сыном, - рассказал пресс-секретарь главка МВД области Валерий Горелых. - На первоначальном этапе он отвечал на все задаваемые вопросы заученной фразой "затрудняюсь ответить". Признательные показания дал только тогда, когда полиграф выдал свой обвинительный вердикт".

Как отметили в СК, по делу было допрошено множество свидетелей, проведено несколько экспертиз. В том числе - психиатрическая. Она, кстати, показала, что фигурант полностью вменяем и отдавал себе отчет в совершаемых действиях.

Материалы дела в ближайшее время передадут в Свердловский областной суд для рассмотрения.