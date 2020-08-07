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Создатель "Пилы" Джеймс Ван перезапустит культового "Рыцаря дорог"

Новости
    07.08.2020, 14:28
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Ну что за день сегодня!.. Проект полнометражного фильма на основе культового сериала восьмидесятых "Рыцарь дорог" (Knight Rider) вновь актуален.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает Deadline, к картине, к которой несколько лет назад начал присматриваться режиссер "Форсажей" Джастин Лин, готов подступиться Джеймс Ван - создатель серий "Пила", "Астрал", "Заклятие", "Проклятие Аннабель" и режиссер седьмого "Форсажа", опять же.

Согласно информации издания, ленту запускают в производство студии Spyglass Media и компания Atomic Monster.

Напомним. Оригинальный "Рыцарь" на протяжении четырех сезонов выходил на канале NBC с 1982 года. Главную роль в нем - борца с криминалом и произволом Майкла Найта - сыграл Дэвид Хэсселхофф. В его арсенале был крайне инновационный, наделенный ИИ автомобиль-напарник КИТТ (K.I.T.T. - Knight Industries Two Thousand).

Фото: kinopoisk.ru
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Финальный эпизод 90-серийного оригинала вышел в августе 1986-го, но "Рыцарь" на этом не закончился: франшиза разрослась полнометражными сиквелами, ремейками и спин-оффом "Рыцари правосудия". Прикрытым после первого сезона из-за удручающих рейтингов.

По срокам касту данных пока нет. Сюжет тоже не разглашается. Но как изданию стало известно от инсайдера, оригинал осовременят, при этом постараясь сохранить дух классического сериала.

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