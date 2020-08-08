Lada 4x4 или Lada Niva: какая "Нива" лучше?

Lada 4x4 (ВАЗ-2121) производится с 1977 года, то есть долгие 43 года. Lada Niva (ВАЗ-2123) серийно выпускается с 2002 года - 18 лет. Обе самобытные модели входят в топ самых продаваемых SUV в России. Рассмотрим, какой же внедорожник лучше.

Lada 4x4 обновилась в январе 2020 года, Lada Niva прошла через ребрендинг в июле. Первую собирают на АвтоВАЗе, вторая сходит с конвейера завода "Лада Запад Тольятти".

Цены на семейство автомобилей Lada 4x4 лежат в диапазоне от 572 900 до 806 900 рублей. Для внедорожника доступен 3-дверный и 5-дверный варианты, их Urban-версии, трёхдверная модификация с приставкой Bronto. Машина предлагается с бензиновым двигателем объёмом 1,7 литра мощностью 83 л. с. и пятиступенчатой "механикой", а также с постоянным полным приводом с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включением понижающего ряда.

Lada Niva стоит от 726 000 до 869 000 рублей. Доступна версия Off-road. Автомобиль оснащается аналогичным 1,7-литровым "атмосферником" (80 л. с.), пятиступенчатой механической КП, постоянным полным приводом, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

В максимальное исполнение Lada 4x4 Urban входят: 16-дюймовые литые диски, ДХО, ПТФ, системы ABS/EBD/BAS, ГУР, а также кондиционер, боковая подушка безопасности водителя, центральный замок с дистанционным управлением, аудиомагнитола, подогрев передних сидений, электростеклоподъёмники, электрорегулировка и обогрев наружных зеркал, система Эра-Глонасс.

В список оборудования "люксовой" Lada Niva входят: 16-дюймовые легкосплавные колёсные диски, ДХО, ПТФ, системы ABS/EBD, ГУР, кондиционер, фронтальные подушки безопасности, складной ключ с дистанционным управлением, охранная сигнализация, 7-дюймовый тачскрин с камерой заднего вида, а также подогрев передних сидений, обогрев ветрового стекла, электростеклоподъёмники, боковые зеркала с электроприводом регулировок и обогревом, регулируемая по высоте рулевая колонка, подлокотник водителя, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничным подпором, задние датчики парковки, система Эра-Глонасс.

Как мы видим, Lada Niva даёт больше комфортных и безопасных опций, нежели Lada 4x4.

Lada 4x4 обладает классическим брутальным обликом, у Lada Niva плавные формы и обвес Bertone. Кузов "Нивы" первого поколения не отличается высоким качеством антикоррозионной стойкости и покраски. Обычно ржавчина практически сразу начинает проявляться в сварных швах. Lada Niva сваривают и окрашивают по более современным технологиям. Ещё у неё значительно крепче кузов, лучше пассивная безопасность и освещение от фар/фонарей.

После обновления в Lada 4x4 появилась "свежая" передняя панель с хорошей комбинацией приборов от Lada Priora, вместительным перчаточным ящиком, современной системой отопления и вентиляции. Внедорожник получил сиденья с развитой боковой поддержкой, модернизированным механизмом складывания, широкий задний диван с двумя подголовниками, формованный потолок и новую обивку стоек лобового стекла. Изменился и центральный тоннель, в котором присутствует ниша под смартфон, две розетки на 12В, подстаканники, блок электрической регулировки боковых зеркал, кнопки стеклоподъёмников и обогрева сидений. Остались прежними дверные карты дверей, древние рулевое колесо и рулевая колонка.

По части эргономики салон Lada 4x4 уступает Lada Niva. Передняя панель у "старшей" модели приятнее, имеет логичное расположение клавиш, руль и сиденья удобнее, но посредственная "десяточная" комбинация приборов не изменилась. Помимо этого, Lada Niva может похвастать двумя аккуратными рычагами управления трансмиссией.

Размеры трёхдверной Lada 4x4 следующие: колёсная база 2200 мм, длина 3740 мм, ширина 1680 мм, высота 1640 мм. Объём багажного отделения 265/585 литров. Пятидверная версия - 4240х1680х1640 мм, колёсная база 2700 мм. Объём грузового отсека 420/780 литров. Lada Niva имеет следующие габаритные размеры: колёсная база 2450 мм, длина 4056 мм, ширина 1800 мм, высота 1690 мм. Вместимость багажника 320/650 литров.

Короткая Lada 4x4 вчистую проигрывает Lada Niva по вместимости внутреннего пространства. Здесь со второй "Нивой" может потягаться удлинённая Lada 4x4. Однако Lada Niva всё равно предоставляет удачную посадку и бОльшую обзорность.

Судя по сравнительным испытаниям, Lada Niva с клиренсом в 220 мм обладает высокими внедорожными качествами. Модель по проходимости на пересечённой местности немногим уступает классической Lada 4x4 (200 мм), которая компактнее и легче - снаряжённая масса 1285 кг против 1485 кг. К слову, пятидверный вариант Lada 4x4 весит 1425 кг.

Установленные в Lada 4x4 новые опоры силового агрегата и улучшенный пакет шумо-виброизоляции на асфальте не помогли автомобилю. Благодаря особенностям кузова, трансмиссии, дополнительной шумоизоляции в Lada Niva тише.

1,7-литрового мотора Lada 4x4, по сути, не хватает. Особенно это ощущается в тяжёлой Lada Niva. Здесь приблизительный паритет - 17 и 19 секунд до 100 км/ч соответственно, по смешанному расходу топлива - около 9,9 и 10,2 литров на 100 км.

"Коротыш" вроде бы едет бодрее и интереснее, только Lada Niva умеет стоять на дороге, а Lada 4x4 кренится и уходит с траектории. Мягкость хода у ВАЗ-2123 приятнее, подвеска всеядная - лежачих полицейских не замечает. ВАЗ-2121 также не пасует в энергоёмкости.

Обе модели хороши по-своему. Lada 4x4 преимущественно на бездорожье, Lada Niva в городских и шоссейных условиях. "Двадцать первая" предназначена для средней аудитории. "Двадцать третья" подходит более взрослым и семейным людям.

Срок производства Lada 4x4 продлён до 2026 года, тогда ей исполнится 49 лет. Конструкция Lada 4x4 модернизирована до предела. В этом году модель должна получить новые рулевое колесо и рулевую колонку.

Сертификат Одобрения типа транспортного средства на Lada Niva действует до 2023 года. У модели ещё есть запас прочности. Она способна пережить будущий рестайлинг в виде фирменного Х-стиля бренда, внедрение обновлённого салона и другого двигателя.