Эль Фаннинг сыграет в экранизации статьи о доведении до самоубийства

Хорошее: чудесная Эль Фаннинг, давеча сказочно отметившаяся в густопсово псевдоисторической черной комедии "Великая", подписалась на еще один многосерийный проект Hulu.

На этот раз - речь о драме "Девушка из Плэйнвилля" (The Girl From Plainville), в основе сценария которой - одноименная статья в Esquire 2017 года.

Эль сыграет главную роль - Мишель Картер, девушку, которая посредством SMS… довела своего восемнадцатилетнего бойфренда до самоубийства. Картер признали виновной в непреднамеренном убийстве и осудили. Девица отсидела 11 месяцев, выйдя по УДО. Сериал намерен поэтапно проследить, как до такого греха дело вообще дошло у них.

Шоураннеры - номинантка "Золотого глобуса" Лиз Ханна ("Секретное досье" Спилберга) и Патрик Макманус ("Хэппи", "Возвращение домой"). Фаннинг - сопродюсер.

Дата премьеры пока не обозначалась, пишет Coming Soon.

"Великая" меж тем триумфально - с плясками балалаечных медведей в армяках и лыковых онучах - продлена на второй сезон.