Новая Skoda Octavia для России: в продаже - ближе к зиме

Премьера Skoda Octavia четвёртого поколения состоится в России 16 сентября. Производство модели наладят на Горьковском автозаводе в октябре, а до автосалонов автомобили доберутся только в ноябре.

Как сообщает "Авторевю", в настоящее время дилеры не принимают заказы на третью генерацию Skoda Octavia: выбирать предложено из тех, что есть в наличии и из ближайших поставок с заводского склада.

Новинке достанутся двигатели от предшественника: 110-сильный "атмосферник" 1.6 MPI и турбомотор 1.4 TSI мощностью 150 л.с. Последний будет доступен не с 7-скоростной роботизированной DSG, а с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, для двигателя на 110 сил отрядят МКП и "автомат". Возможно, что в гамме пропишется 2-литровый турбомотор, мощность которого может быть 180 или 190 л.с., - он придёт на смену 1.8 TSI.

Первым на рынок выйдет лифтбек Skoda Octavia, решение по универсалу остаётся на данный момент неизвестным.

Третье поколение представлено на российском рынке в двух типах кузова: цена на лифтбек начинается от 1 140 000 рублей, универсал можно купить от 1 985 000 рублей.

Ранее "РГ" публиковала фото Skoda Octavia новой генерации в Москве. Автомобиль был замечен без всякого камуфляжа.