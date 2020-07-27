Новую Skoda Octavia без камуфляжа сфотографировали в России

Новое поколение Skoda Octavia было сфотографировано в Москве, на третьем транспортном кольце. Снимки были опубликованы в профиле Артёма Ачкасова в Facebook .

О том, что Octavia сфотографирована действительно в России, говорят дорожные знаки с указанием направлений. При этом на автомобиле установлены чешские регистрационные знаки. Скорее всего, Skoda Octavia проходит сертификационные тесты. Ранее сообщалось, что новое поколение модели может добраться до России в конце 2020 года.

Мировая премьера Skoda Octavia нового поколения состоялась в ноябре 2019 года. В основе модели по-прежнему лежит платформа MQB, размер колёсной базы не изменился, но габариты модели и внутрисалонное пространство увеличились. Для Octavia доступна широкая линейка силовых агрегатов, в том числе гибридные и битопливные версии. Последним членом семейства модели стал внедорожный универсал Octavia Combi, который впервые получил комплектацию с приводом на переднюю ось.

В настоящее время в России Skoda Octavia прошлого поколения представлена с "атмосферником" 1.6 MPI мощностью 110 л.с. и турбированными 1.4 и 1.8 TSI мощностью 150 и 180 л.с. соответственно.

Цена на модель в кузове лифтбек стартует от 1 140 000 рублей, универсал Octavia Combi можно купить начиная от 1 985 000 рублей.