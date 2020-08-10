В Краснодаре суд прекратил дело пластического хирурга Алены Верди

Ленинский районный суд Краснодара прекратил уголовное дело в отношении пластического хирурга Алены Верди, которая обвинялась в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

- Заслушав в судебном заседании позицию защиты и обвинения, а также мнения потерпевших, суд постановил прекратить уголовное дело в отношении Верди в связи с ее смертью, - рассказали в краевом суде.

Напомним, нашумевшее дело в отношении пластического хирурга 36-летней гражданки Украины Антонины Горбуновой (она работала под псевдонимом Алена Верди) было возбуждено в апреле 2019 года. Женщину задержали в аэропорту Краснодара при попытке вылететь в Израиль.

Поводом для возбуждения дела стало заявление пострадавшей местной жительницы. В последующем аналогичные заявления в СК подали больше десяти пациенток. Они сообщили, что врач нередко оперировала у себя на дому. В феврале 2020 года подозреваемую выпустили из СИЗО. Под стражей Алена Верди провела почти десять месяцев.

В ходе расследования она предъявила фиктивные документы о наличии у нее якобы медицинского образования. Однако, как пояснили в правоохранительных органах, три высших учебных заведения на запрос следователя дали единый ответ: женщина образование в области хирургии, нейрохирургии и пластической хирургии не получала.

Первое заседание по делу Алены Верди должно было состояться в Ленинском районном суде 4 июня 2020 года, но было перенесено - обвиняемая в тяжелом состоянии была госпитализирована в одну из городских больниц. Женщину подключили к аппарату ИВЛ, а позже 15 июня стало известно, что она скончалась.