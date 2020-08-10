У продолжения "Трона" появился режиссер

Австралиец Дэвид Гарт снимет многострадальное продолжение культовой дилогии "Трон" с Джаредом Лето в главной роли. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что новая лента не станет прямым сиквелом фильма "Трон: Наследие" 2010 года (как предполагалось ранее), а будет развивать новую сюжетную линию. Оригинальный фильм, напомним, вышел в 1982-м.

Гарт известен "Львом" (шесть номинаций на "Оскар") с Девом Пателем и недавней "Марией Магдалиной" с Руни Марой.