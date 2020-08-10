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У продолжения "Трона" появился режиссер

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    10.08.2020, 23:39
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Австралиец Дэвид Гарт снимет многострадальное продолжение культовой дилогии "Трон" с Джаредом Лето в главной роли. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на информированный источник.

Фото: AFP PHOTO/FILES
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Отмечается, что новая лента не станет прямым сиквелом фильма "Трон: Наследие" 2010 года (как предполагалось ранее), а будет развивать новую сюжетную линию. Оригинальный фильм, напомним, вышел в 1982-м.

Гарт известен "Львом" (шесть номинаций на "Оскар") с Девом Пателем и недавней "Марией Магдалиной" с Руни Марой.

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