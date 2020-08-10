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Вышел трейлер новой экранизации "Бубна Верхнего мира" Пелевина

Новости
    10.08.2020, 15:33
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале актера Сергея Година опубликован тизер-трейлер "Бубна Верхнего мира", очередной попытки экранизации одноименного рассказа Виктора Пелевина.

Сергей дебютирует как режиссер. В ролях - Маруся Климова, Александра Черкасова-Служитель, Лена Куо, Дмитрий Соломыкин.

Премьера ленты состоится на "Кинотавре". Предыдущий "Бубен", получасовая короткометражка Татьяны Перцевой, вышел в 2015-м.

Рассказ впервые опубликован в 1998-м и для "раннего Пелевина" типичен. Cудя по трейлеру, Годин не стал заниматься отсебятиной и держится, как и Перцева, близко к тексту оригинала.

32-летний Годин известен по фильмам и сериалам "Аванпост", "Собибор", "Лютый", "Выжить после", "Дуэлянт".

Раньше сообщалось, что экранизация романа Пелевина Empire V выйдет в 2021 году.

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