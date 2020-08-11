Фото: Шварценеггер и Крис Прэтт стали родителями

41-летний актер Крис "Звездный Лорд" Прэтт и 30-летняя Кэтрин Шварценеггер, старшая дочь Арнольда, актриса и писательница, стали родителями.
Для Криса это второй ребенок, для Кэтрин - первенец. И что примечательно, 73-летний Арни тоже "дебютирует" - в роли деда.
О прибавлении в семействе первым сообщил ET Online с пометкой "эксклюзивно". У супругов девочка. И мать, и ребенок чувствуют себя хорошо, заверил источник ресурса.
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We are beyond thrilled to announce the birth of our daughter, Lyla Maria Schwarzenegger Pratt. We couldn’t be happier. Both mom and baby are doing great. We are extremely blessed. Love Katherine and Chris Psalm 126:3 The LORD has done great things for us, and we are filled with joy. Psalm 127:3-4 Behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb a reward. Like arrows in the hand of a warrior are the children of one's youth. Blessed is the man who fills his quiver with them! He shall not be put to shame when he speaks with his enemies in the gate.
А чуть позже и сам Прэтт подтвердил через Instagram радостное событие, добавив, что у них действительно все хорошо и дочку назвали Лайла Мария.
Под постом - миллионы отметок "нравится" и поздравлений.
Крис и Шварценеггер начали встречаться летом 2018-го, поженившись чуть больше года назад.
До Кэтрин Прэтт, звезда "Стражей Галактики", "Мира Юрского периода" и "Пассажиров" с Дженнифер Лоуренс, был восемь лет женат на актрисе Анне Фэрис.
Подарившей ему сына.