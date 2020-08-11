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Фото: Шварценеггер и Крис Прэтт стали родителями

Новости
    11.08.2020, 16:47
Текст:   Олег Усков
Фото: предоставлено Disney Фото: предоставлено Disney
Фото: предоставлено Disney

41-летний актер Крис "Звездный Лорд" Прэтт и 30-летняя Кэтрин Шварценеггер, старшая дочь Арнольда, актриса и писательница, стали родителями.

Фото: Alberto PIZZOLI / AFP
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Для Криса это второй ребенок, для Кэтрин - первенец. И что примечательно, 73-летний Арни тоже "дебютирует" - в роли деда.

О прибавлении в семействе первым сообщил ET Online с пометкой "эксклюзивно". У супругов девочка. И мать, и ребенок чувствуют себя хорошо, заверил источник ресурса.

А чуть позже и сам Прэтт подтвердил через Instagram радостное событие, добавив, что у них действительно все хорошо и дочку назвали Лайла Мария.

Фото: Виктор Васенин/РГ
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Под постом - миллионы отметок "нравится" и поздравлений.

Крис и Шварценеггер начали встречаться летом 2018-го, поженившись чуть больше года назад.

До Кэтрин Прэтт, звезда "Стражей Галактики", "Мира Юрского периода" и "Пассажиров" с Дженнифер Лоуренс, был восемь лет женат на актрисе Анне Фэрис.

Подарившей ему сына.

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