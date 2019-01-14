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Фото: Крис Прэтт женится на дочери Шварценеггера

Новости
    14.01.2019, 13:29
Текст:   Олег Усков
Фото: предоставлено Disney Фото: предоставлено Disney
Фото: предоставлено Disney

То, что у актера Криса Прэтта, Звездного лорда из "Стражей Галактики" и "Мстителей", роман с 29-летней писательницей и актрисой Кэтрин Юнис, дочерью "австрийского дуба" Арнольда Шварценеггера, - давно не секрет. Но, похоже, романом все не ограничится и молодые намерены пойти дальше.

Об этом мы узнали из Instagram "Лорда", где он только что разместил фото с возлюбленной, сообщив, что сделал девушке предложение, на которое он ответила согласием, ввергнув актера в восторг. В чем его немедленно поддержали подписчики, искупав в поздравлениях. 

Напомним, что перед этим 39-летний Кристофер Прэтт был восемь лет женат на комедийной актрисе Анне Фэрис, которая родила ему сына Джека. Пара рассталась летом 2017-го. 

Ранее сообщалось, что другая звезда "Мстителей" - Бри "Капитан Марвел" Ларсон - расторгла помолвку с женихом-рокером. 

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