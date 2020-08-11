Власти города готовятся заключить новый контракт на строительство канализационных очистных сооружений (КОС) "Южные". Подрядчик уже определен, но пока его не называют. Он был выбран без конкурса согласно изменениям в законодательстве, вступившим в силу этой весной. Республике Крым и Севастополю разрешено до конца 2022 года в упрощенном порядке без торгов определять поставщиков для крупных объектов федеральной целевой программы (ФЦП) развития полуострова.

Очистка канализационных стоков - больной вопрос для Севастополя. Старые КОС "Южные" не справляются, что грозит экологической катастрофой. Они были построены более 50 лет назад и с тех пор не модернизировались. Ежегодно город сливает в море более 20 миллионов кубометров нечистот, прошедших только механическую очистку, биологическая отсутствует. В Балаклаве очистных и вовсе нет, канализационные стоки уходят в море по глубоководному выпуску.

По проекту к концу 2020 года в городе должны были появиться два независимых комплекса: новые КОС "Южные" производительностью 125 тысяч кубометров в сутки и КОС в Балаклаве на 10,5 тысячи кубометров в сутки. Однако стройка, которая началась весной 2018 года, заморожена.

Первый подрядчик "Биотехпрогресс" успел выполнить лишь частичный демонтаж старых бетонных конструкций и земляные работы, после чего остался без денег. Компания получила аванс в размере 2,055 миллиарда рублей (вся стоимость контракта составляла 6,85 миллиарда). Эти средства были перечислены на счет в ОФК-банке, у которого в апреле 2018 года Центробанк РФ отозвал лицензию.

В дело вмешались правоохранители. По горячим следам был арестован экс-начальник ГКУ "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства" Севастополя Александр Антюфеев. Его подпись стояла под дополнительным соглашением с подрядчиком, согласно которому крупный аванс был перечислен в коммерческий банк, а не на счет в госказначействе. Подрядчик пытался взять кредит, чтобы возобновить стройку, но не вышло. В апреле 2019 года контракт был расторгнут. Директора компании задержали по делу о КОС "Южные".

Осенью 2019 года был взят под стражу экс-директор департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов. Следствие считает, что именно он дал указание Антюфееву подписать допсоглашение. Недавно дело Тарасова поступило в Ленинский районный суд Севастополя. Его обвиняют в "организации превышения должностных полномочий другим должностным лицом с причинением тяжких последствий". Антюфеева судят там же.

Из материалов дела известно, что 747 миллионов рублей аванса подрядчик успел потратить на цели, не связанные с выполнением контракта. Остальные 1,3 миллиарда рублей заблокированы в лопнувшем банке.

Как объясняли городские чиновники, заключить новый контакт, не имея всей суммы, нельзя. Из федерального бюджета были компенсированы пропавшие деньги, но еще идут судебные тяжбы и налагаются взыскания. С августа по декабрь 2019 года власти Севастополя четыре раза объявляли конкурс на строительство очистных сооружений на сумму 6,7 миллиарда рублей, однако не было подано ни одной заявки. Как объяснял врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, подрядные организации не хотели связываться с проблемным объектом.

Еще одна причина, по словам Развожаева, - заниженная стоимость проекта. Он был подготовлен еще в 2017 году, а с тех пор расценки изменились. Кроме этого, было решено внести коррективы и предусмотреть повторное использование воды для технических нужд, полива парков и клумб. Глава города ранее сообщал, что с учетом корректировки стоимость КОС составит около 10 миллиардов рублей.

В конце июля Севастополь посетил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. На совещании, посвященном реализации ФЦП, он отметил, что будет лично курировать строительство канализационных очистных сооружений.

- Уверен, что в ближайшее два-три года КОС "Южные" будут построены, - сказал он.

Михаил Развожаев сообщил, что город уже получил необходимое финансирование. Есть несколько претендентов-подрядчиков. С одним из них вскоре подпишут контракт.

Контроль за строительством будет выполнять ФАУ "Роскапстрой", подведомственное Минстрою России. Такое решение принято в отношении всех крупных объектов крымской ФЦП, чтобы не допустить срыва работ.

Тем временем

27 июля правительство РФ продлило ФЦП социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2024 года. Севастополь получит дополнительно 85 миллиардов рублей. Средства будут направлены на строительство нескольких новых объектов. Помимо КОС "Южные", это 8-й этап трассы "Таврида", корпус больницы N 4, газопровод (дюкер) на северную сторону по дну Севастопольской бухты, первый этап прокладки ливневой канализации. Кроме того, будет подготовлено градостроительное и инвестиционное обоснование для комплексного строительства служебного жилья.