МЧС начнет поэтапный вывод группировки из Ливана

Российская группировка МЧС завершила миссию в Бейруте и готовится к поэтапному выводу из Ливана. Об этом руководитель ведомства Евгений Зиничев доложил президенту России Владимиру Путину.

"Министр доложил главе государства о завершении работы группировки МЧС в Ливане и о ее поэтапном выводе", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

В среду утром стало известно, что российские спасатели нашли под завалами в порту Бейрута тела еще двух погибших. Накануне было признано, что вышивших после масштабного взрыва больше найти не удастся. На фоне нестерпимой жары в Ливане выжить под развалинами невозможно. Поэтому поисково-спасательная операция перешла в фазу аварийно-поисковой.

Напомним, взрыв в районе бейрутского порта произошел 4 августа. По данным властей, причиной ЧП стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. Жертвами трагедии стали более 170 человек.