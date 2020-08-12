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12.08.2020 08:16
Рубрика: Экономика

Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Текст: Ольга Игнатова
Чаще всего рискуют остаться без работы сотрудники, занятые в сферах торговли и бытового обслуживания, услуг и транспорта, а также административной и обеспечивающей деятельности.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

А вот те, кто занят в логистике, консалтинге, химической и топливной промышленности, металлургии могут чувствовать себя относительно спокойно. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на информацию Минтруда России.

Фото: iStock
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Сейчас общее число предполагаемых к увольнению сотрудников составляет 0,4% от работающих граждан, рассказали в министерстве. Если учитывать, что по найму в стране трудятся 54,3 миллиона человек, то речь идет примерно о 217 тысячах работников.

Правда стоит учитывать, что под планируемые увольнения подпадают не только граждане, теряющие работу в связи с сокращением штата или ликвидацией должности, но еще и сотрудники, оказывающиеся под так называемом техническом сокращении. Это означает, что в связи с переименованием отдела или департамента его сотрудников увольняют, но тут же принимают на работу в отдел с новым названием. Иными словами, это чисто формальное увольнение.

В Минтруде подчеркивают, что год назад под риском увольнений было вчетверо больше людей - 1,6% от всех работающих. Но значительное число из них как раз попадали под технические сокращения. Сейчас, по данным ведомства, российский рынок труда постепенно выходит из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. В июле количество принятых на работу впервые с начала пандемии превысило численность уволенных граждан.

Но в то же время в службах занятости на начало августа оказалось зарегистрировано 3,3 миллиона безработных (год назад их численность составляла только 0,7 миллиона человек). Свыше 40% граждан, которые решили официально стать безработными, до этого нигде по найму не работали или у них есть длительные перерывы в работе.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Как отмечает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, сведения о планируемых сокращениях подает только крупный бизнес, а средний и малый - нет. "А именно небольшие предприятия больше страдают от кризиса и чаще вынуждены сокращать штат. По примерным оценкам, в зоне риска увольнения находятся дополнительно еще около 500 тысяч человек", - пояснил Сафонов.

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов добавляет при этом, что многие компании предпочитают расставаться с сотрудниками по соглашению сторон. "По закону нужно предупредить работника за два месяца, перечислить выходное пособие и до четырех месяцев платить среднюю зарплату, если он не найдет новое место. По соглашению сторон же, как правило, выплачивается выходное пособие и две зарплаты, а дата увольнения обычно назначается через неделю-две", - напомнил Федор Прокопов. Нередки и ситуации, когда сотрудника заставляют написать заявление об уходе по собственному желанию, угрожая уволить по статье. Такие случае в официальную статистику не попадают, отмечает эксперт.

К докризисному уровню безработицы власти рассчитывают вернуться к концу 2021 года. К этому времени число зарегистрированных на бирже труда граждан должно сократиться до 0,7 миллиона человек.

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