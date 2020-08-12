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12.08.2020 13:03
Рубрика: Происшествия

Ульяновский подросток, ранивший учительницу ножом, направлен на лечение

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)

В стационар психиатрической больницы помещен 15-летний школьник, напавший в феврале с ножом на педагога, сообщают в региональном СК РФ.

В Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком

Напомним, 26 февраля 2020 года ученик напал на 59-летнюю учительницу математики и нанес ей кухонным ножом проникающее ранение в живот. Женщина смогла выбить у нападавшего нож, оказав активное сопротивление. Подросток беспрепятственно покинул место преступления и скрылся, но в этот же день был обнаружен и задержан. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. "и" ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений).

"Проведенной в ходе следствия судебной психолого-психиатрической экспертизой у подростка обнаружено хроническое психическое расстройство, которое в период совершения преступлений лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - говорится на ведомственном сайте.

Судом было принято решение о применении к школьнику принудительной меры медицинского характера. Он помещен в стационар медучреждения для оказания психиатрической помощи.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск

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