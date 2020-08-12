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12.08.2020 09:52
Рубрика: Легковые авто

Skoda показала внешность кроссовера Enyaq. У него странные пропорции

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Компания Skoda опубликовала официальные скетчи своего первого электрического автомобиля - кроссовера Enyaq iV. Благодаря тому, что он создан на платформе MEB и оснащён электрической силовой установкой, пропорции по сравнению с другими SUV чешской марки выглядят не совсем привычно.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Капот заметно короче: моторный отсек не имеет ДВС и других агрегатов и выполняет функцию багажного отделения.

Таким образом, и передняя панель в салоне была сдвинута чуть вперёд, что вкупе с большой колёсной базой должно предоставить действительно много свободного места.

Руководитель отдела внешнего дизайна марки Карл Нойхольд назвал дизайн новинки "прогрессивным, сбалансированным и самоуверенным".

Ранее Skoda публиковала изображения салона Enyaq iV. Мировая премьера новинки состоится 1 сентября 2020 года в Праге, в продаже модель появится в начале 2021 года.

Основные технические характеристики Skoda Enyaq iV и габариты кроссовера уже известны. Электромобиль получит несколько модификаций мощностью от 148 до 306 л.с. с запасом хода до 500 км.

Фото: Пресс-служба Skoda.
#Skoda