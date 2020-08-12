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12.08.2020 16:03
Рубрика: Легковые авто

Tesla Cybertruck проверили на прочность: пистолет, винтовка, нож и кирка

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

На премьере пикапа Cybertruck Илон Маск заявлял, что у новой модели пуленепробиваемые стёкла, что было проверено прямо во время презентации. Результат: крошево от металлического шарика. Новая модель Tesla почти спустя год после показа продолжает будоражить умы, и неуёмные блогеры продолжают проверку пикапа Tesla на прочность.

Фото: скриншот с youtube.com
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Известно, что кузовные панели Tesla Cybertruck сделаны из нержавеющей стали марки AISI 304 с низким содержанием углерода. Предполагается, что листы изготавливаются методом холодной прокатки и проходят через процедуру закалки, что должно делать их устойчивыми к практически любому типу механических воздействий.

Блогерам для эксперимента не удалось достать образцы металла для кузовщины Cybertruck, поэтому "пытали" нержавейку 304-ой марки. Выстрел из пистолета пулей калибра 9 мм лист выдержал, но остановить винтовочный 7.62 мм не сумел. Нож оставил на поверхности еле заметные царапины, молоток деформировать сталь не смог, а вот кирка (не указывается, из какого сплава сделана рабочая часть инструмента) с лёгкостью оставила следы.

Мировая премьера Tesla Cybertruck состоялась в ноябре 2019 года. Производство новинки планируется начать в конце 2021-го на новом заводе в Техасе.

#Tesla