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13.08.2020 05:11
Рубрика: Общество

Бросившего детей в "Шереметьево" отца ограничили в родительских правах

Текст: Дина Непомнящая

Мужчину, который бросил двух своих несовершеннолетних детей в московском аэропорте "Шереметьево" ограничили в родительских правах. Такое решение вынес Центральный районный суд города Комсомольска-на-Амуре.

Бросивший детей в Шереметьеве мужчина пойдет под суд

Напомним, двух мальчиков оставили одних в терминале D 26 января. Отец детей сначала привез их из Комсомольска-на-Амуре в Москву, а потом просто ушел. Свои странные действия мужчина объяснил финансовыми трудностями. Позже комсомольчанин сам явился в СК с повинной. Мальчиков передали сначала бабушке, а после вернули матери, у которой уже есть другая семья. В отношении отца-кукушки завели дело о халатности. 15 февраля решением суда мужчину поместили под стражу.

В прокуратуре Хабаровского края сообщили, что с ответчика взысканы алименты на содержание детей. Воспитывать братьев продолжит мать.

В регионах Общество Семья и дети Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Столица ДФО Хабаровский край ЦФО Москва

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