Бросившего детей в "Шереметьево" отца ограничили в родительских правах

Мужчину, который бросил двух своих несовершеннолетних детей в московском аэропорте "Шереметьево" ограничили в родительских правах. Такое решение вынес Центральный районный суд города Комсомольска-на-Амуре.

Напомним, двух мальчиков оставили одних в терминале D 26 января. Отец детей сначала привез их из Комсомольска-на-Амуре в Москву, а потом просто ушел. Свои странные действия мужчина объяснил финансовыми трудностями. Позже комсомольчанин сам явился в СК с повинной. Мальчиков передали сначала бабушке, а после вернули матери, у которой уже есть другая семья. В отношении отца-кукушки завели дело о халатности. 15 февраля решением суда мужчину поместили под стражу.

В прокуратуре Хабаровского края сообщили, что с ответчика взысканы алименты на содержание детей. Воспитывать братьев продолжит мать.