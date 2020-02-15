Бросивший детей в Шереметьево мужчина арестован

Мужчина, оставивший детей в Шереметьево, арестован. Центральный районный суд Хабаровска отправил его под стражу на два месяца по делу о краже, сообщает ТАСС.

Вчера он прилетел в Хабаровск и хотел сразу же отправиться в Комсомольск, чтобы забрать детей. Но по прилету был задержан силовиками. Ему предъявлено обвинение сразу по трем статьям - оставление в опасности (статья 125 УК РФ), истязание (пункты а, г части второй статьи 117 УК РФ) и кража (статья 158 УК РФ).

Тем временем вчера стало известно, что мальчиков передали от бабушки матери. Последняя лежала в роддоме на сохранении, но уже выписана.

Напомним, отец бросил детей в московском аэропорту Шереметьево 26 января. Свой поступок объяснил отсутствием денег. Через несколько дней он сам явился с повинной в одно из отделений СК в Ростовской области, куда успел улететь. Был отпущен, подписав обязательство о явке. Детей вернули в Комсомольск, под временную опеку бабушке. В городе с проверкой уже побывали сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ. Они обнаружили нарушения в работе органов опеки и попечительства. СК завел дело о халатности в отношении должностных лиц органов системы профилактики.