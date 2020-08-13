В РФС признали, что VAR в России работает не так, как ожидалось

В Российском футбольном союзе признали, что система видеопомощи арбитрам работает не так, как ожидали. Об этом РИА Новости заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев. Он рассказал, что на это есть объективные причины.

"При старте случились резонансные судейские ошибки, при этом, на мой взгляд, большинство матчей были проведены на нормальном уровне. Самые большие сложности сейчас связаны с использованием системы VAR. Она работает не так, как мы все ожидали, и на это есть объективные причины", - сказал Алаев.

Генсек РФС уверен, что внедрение системы VAR не может пройти безболезненно. Одна из причин этого - отсутствие должного опыта.

"Мы отработали в боевом режиме всего 10 туров. У судей пока нет достаточного опыта. Другая проблема заключается в том, что мы должны неукоснительно следовать протоколу IFAB. К сожалению, не получилось просто взять и безболезненно скопировать этот документ, внедрив его в наш чемпионат. К нашей действительности он не подходит", - сказал Алаев.

Недовольство уровнем судейства и низкой квалификацией арбитров VAR высказал владелец московского "Спартака" Леонид Федун после резонансного матча красно-белых против "Сочи в первом туре РПЛ. Тогда арбитр Василий Казарцев назначил пенальти в эпизоде, где не было нарушения правил, а работавший на VAR Алексей Еськов не отменил это решение.

Позже в матче "Рубин" - "Локомотив" возник момент у ворот "Локомотива", где судейская бригада Сергея Иванова не усмотрела нарушения правил со стороны игроков гостей.

В минувшем сезоне также были серьезные нарекания по работе судей на VAR.