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13.08.2020 16:32
Рубрика: Власть

Захарова: Россия поддерживает тесный контакт с ВОЗ по вакцине от COVID-19

Текст: Андрей Васильев
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что Россия поддерживает тесный контакт со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по вопросам разработки и применения вакцины от COVID-19. По словам Захаровой, выступившей на брифинге в МИД в четверг, уже более 20 стран проявили практический интерес к вакцине.

Она подтвердила информацию о том, что 11 августа в России впервые в мире была зарегистрирована вакцина от коронавируса, получившая название "Спутник V" в честь советских космических кораблей, которая была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Этот препарат прошел клинические испытания в июне-июле.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"
Российская вакцина будет защищать от COVID-19 минимум два года

Согласно данным Минздрава России, ожидается, что вакцина обеспечит иммунитет от SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19, на срок до двух лет. По сообщению ведомства, вакцина может быть доступна для массового использования в октябре. Платформа, использованная для вакцины, была разработана российскими учеными более 20 лет назад и легла в основу нескольких вакцин от опасных инфекций в прошлом, в том числе против лихорадки Эбола, которая получила положительные отзывы мировых специалистов в области эпидемиологии.

Некоторые руководители государств, как например, президент Сербии Александр Вучич и глава Филиппин Роберто Дутерте уже заявили о том, что хотят первыми испытать действие российской вакцины в своих странах. Ожидается, что Дутерте сделают прививку уже в мае следующего года, заявил в четверг официальный представитель президента Филиппин. Бразильский технологический институт заявил в среду, что ожидает производства российской вакцины ко второй половине 2021 года, вскоре после того, как штат Парана подписал меморандум о взаимопонимании с Москвой.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Международные организации ВОЗ Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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