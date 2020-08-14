Глава МИД Беларуси готов обсудить с зарубежными партнерами ситуацию в стране

Белорусская сторона готова обсуждать с зарубежными партерами все вопросы, связанные с развитием событий в Беларуси во время избирательной кампании и после ее завершения. Как передает БЕЛТА, такую позицию высказал глава МИД республики Владимир Макей в ходе телефонного разговора с членом Федерального совета, главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.

Как проинформировали в МИД Беларуси, в центре внимания двух министров была как раз ситуация в стране после выборов. "Макей выразил признательность швейцарской стороне за обеспечение безопасности и порядка в ходе голосования на избирательном участке в посольстве Беларуси в Швейцарии", - сообщили в ведомстве. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении успешного развития белорусско-швейцарских отношений, добавили в МИД.

За минувшие дни Макей успел обсудить итоги голосования в республике также с главами МИД РФ и Латвии Сергеем Лавровым и Эдгарсом Ринкевичсом.