Клим Шипенко снимет комедию "Окнутый"

Один из самых ярких и талантливых режиссеров нашего кино, актер, сценарист, двукратный лауреат премии "Золотой орел" за "Лучший игровой фильм" ("Салют-7" в 2018 году и "Текст" в 2020 году), режиссер самого кассового в Союзном государстве (более 3 млрд рублей) фильма "Холоп" Клим Шипенко планирует снять комедию "Окнутый".

И "Холопа", и "Текст" сняла российская компания "Yellow, Black and White Group", занимающаяся производством телепрограмм, сериалов и кинофильмов.

Самыми известными телепроектами компании являются ситкомы "Папины дочки", "Кухня", "Отель Элеон" и "Ивановы-Ивановы", скетч-шоу "Даешь молодежь!"и "6 кадров", юмористическое шоу "Уральские пельмени". Среди наиболее успешных кинофильмов студии "Кухня в Париже", "Кухня. Последняя битва", "Последний богатырь", "Холоп", "Отель "Белград"". Генеральные продюсеры компании белорусы Виталий Шляппо и Алексей Троцюк.

Главные роли в картине "Окнутый" могут сыграть Сергей Бурунов и Гарик Харламов.

- Обычный чиновник Лопатин (его сыграет Сергей Бурунов) все готов отдать, чтобы пойти на повышение, - рассказывает Клим Шипенко. - И вот до заветного места остается один шаг: ему лишь нужно сыграть в хоккей с президентом. Но чиновник никогда не играл в хоккей, поэтому экстренно нанимает тренера (его сыграет Гарик Харламова). На тренировке Лопатин падает и сильно бьется головой о лед, и все люди для него становятся на одно лицо.

К производству ленты планируют приступить в марте-апреле 2021 года.