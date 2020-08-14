Судьи отменили два гола "Спартака" в матче второго тура РПЛ с "Ахматом"

Судейская бригада отменила два мяча, забитых футболистами "Спартака" в матче второго тура чемпионата России с грозненским "Ахматом". Главным арбитром встречи является Евгений Турбин.

В первом случае на 19-й минуте отличился форвард "красно-белых" Джордан Ларссон. Помощники Турбина разглядели у шведского форварда игру рукой перед его ударом по пустым воротам соперника, хотя факт нарушения является спорным. Главный судья решил не смотреть VAR, а поверил своим помощникам.

На 34-й минуте мяч провел капитан "Спартака" Георгий Джикия, но и он был отменен. Повтор показал, что защитник действительно находился в офсайде.

Встреча проходит в настоящее время на стадионе "Спартака" в Тушино.

На прошлой неделе в матче первого тура между "Спартаком" и "Сочи" рефери Василий Казарцев назначил два спорных пенальти в ворота "красно-белых", которые были реализованы, и москвичи упустили победу - 2:2. После игры разгорелся скандал, в результате которого Казарцева отстранили от судейства матчей РПЛ. Позднее экспертно-судейская комиссия РФС признала назначение второго пенальти ошибочным - тогда главный арбитр тоже не стал смотреть повтор, а доверился видеоассисентам.